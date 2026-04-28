"Газпром" создал Единый диспетчерский центр, где сводятся данные всех бизнесов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), который позволяет осуществлять интеграцию и комплексный мониторинг показателей производственного учета по всем видам бизнеса группы для аналитического обеспечения управленческих решений, создан в 2023 году на базе диспетчерского департамента "Газпрома".

Об этом специалисты департамента сообщают в специальном выпуске научно-технического журнала "Газовая промышленность".

Существовавшая система диспетчерского управления предусматривала взаимодействие диспетчерского департамента с субъектами управления газового бизнеса: газотранспортными и газодобывающими обществами, ООО "Газпром ПХГ", ООО "Газпром межрегионгаз", ООО "Газпром переработка". Она обеспечивает взаимодействие различных уровней диспетчерского управления: от департамента "Газпрома" до диспетчерских служб дочерних обществ и персонала объектов добычи, транспорта, хранения, переработки газа, осуществляющего непосредственное управление режимами работы оборудования.

В условиях диверсификации бизнеса и усложнения структуры продуктового портфеля возникла необходимость расширения состава объектов мониторинга за счет включения в периметр взаимодействия компаний по всем видам бизнеса, ранее не охваченных контуром диспетчерского управления: ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпром энергохолдинг", ООО "Газпромтранс", ООО "Сахалинская Энергия", ООО "Газпром газомоторное топливо", ООО "Газпром флот", ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг". Сейчас они включены в периметр ЕДЦ.

Взаимодействие всех участников осуществляется через единые стандарты и шаблоны отчетности, а также систему мониторинга ключевых показателей, которая позволяет поддерживать постоянный контроль их выполнения.

"Единый диспетчерский центр не только выполняет функции консолидации информации, но и осуществляет методическую проверку корректности используемых алгоритмов расчета и формирования аналитических показателей. Годовые и квартальные планы по объемам добычи природного газа и жидких углеводородов, поставкам внутренним потребителям, экспорту, загрузке мощностей переработки природного газа и жидких углеводородов, выработке электроэнергии последовательно декомпозируются в систему ежедневного мониторинга производственных показателей", - отмечают специалисты концерна.

В результате через диспетчерские задания производственным подразделениям обеспечивается увязка текущего оперативного управления с достижением целевых показателей системы планирования и бюджетирования. Взаимодействие ЕДЦ с дочерними обществами и производственными департаментами "Газпрома" осуществляется теперь в рамках как регулярных циклов планирования (месячный, квартальный и годовой горизонт), так и оперативного контроля в часовом и суточном разрезе.