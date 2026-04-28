Житель Ингушетии ранил в больнице предполагаемого виновника гибели брата в ДТП

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Назрани на пациента больницы напали с ножом, подозреваемый задержан, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Ингушетии.

"По версии следствия, минувшей ночью на территории Ингушской республиканской больницы подозреваемый нанес 24-летнему жителю республики удар ножом, причинив непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки", - сказал собеседник агентства.

Действия напавшего пресекли и его задержали, пострадавшему помогли врачи.

Задержанному вменяю покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК).

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, накануне ночью в ДТП в Назрани погиб брат нападавшего. Мужчина пришел с ножом в больницу, чтобы отомстить водителю другого автомобиля, обвинив его в гибели родственника.