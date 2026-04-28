Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.

Программа главы государства началась с осмотра выставки, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в том числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины. Кроме того, презентованы образцы отечественных лекарств, новые автомобильные рентген-аппараты, сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов.

Одним из основных экспонатов выставки является мобильный операционный комплекс. "Это те современные устройства, которые позволяют больницу первого уровня и неприспособленные помещения в считанные часы переводить в регионах с ЧС в многопрофильные, технологичные стационары", - сказал Осипов.

На выставке представлен вертолет санитарной авиации "Ансат", который используется для эвакуации тяжелых пациентов. Они используются в том числе в Курске, Белгороде и Брянске, сообщил Осипов.

В ходе посещения центра президент РФ также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ и проведет встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Федеральный центр медицины катастроф был создан в 2021 году в составе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. В составе ФЦМК функционируют центр управления в кризисных ситуациях, центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи и Полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.

С 29 ноября 2024 года под патронажем ФЦМК создана базовая организация в области медицины катастроф в СНГ. В этом году центр рассчитывает получить статус международной бригады чрезвычайного реагирования, которая есть сейчас только у трех стран в мире (Италия, Израиль и Китай).

Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

Нижегородский губернатор предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

 Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

 Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

 Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Мишустин оценил потребность экономики до 2032 года в 12 млн новых работников

В Кремле считают адекватными усилия по ликвидации последствий атак на Туапсе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов