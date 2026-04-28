Путин проводит встречу с министром здравоохранения РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Общение проходит в День работника скорой медицинской помощи в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК). Встреча завершает работу главы государства на площадке - ранее он осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники.

Федеральный центр медицины катастроф создан 1 марта 2021 года в составе ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России.

За пять лет работы центра была создана эффективная система экстренного реагирования, способная противостоять любым вызовам. В составе ФЦМК функционируют Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи (ЦСА), а также полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) с бригадами экстренного реагирования.

Многопрофильный госпиталь работал в Ростовской, Белгородской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Краснодарском крае. Сейчас он функционирует в Курской области.

Владимир Путин Минздрав Михаил Мурашко
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

