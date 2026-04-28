Более 37 млн человек вызывали "скорую помощь" в РФ в 2025 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 37 млн человек в России обратились в прошлом году в "скорую помощь", из них почти 13 млн были госпитализированы, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В прошлом 2025 году более 37 млн человек вызвали скорую помощь, она была оказана им на дому, и почти 13 млн человек были эвакуированы в медицинские организации", - сказал Мурашко в ходе церемонии открытия главой российского государства Владимиром Путиным приёмных отделений "скорой помощи" в регионах по видеоконференцсвязи во вторник.

Министр отметил, что ежедневно в постоянном режиме на дежурстве находятся более 12 тысяч бригад "скорой помощи". По его словам, сегодня скорая работает совершенно по другим принципам, чем раньше: бригады оснащены планшетами, в которых уже подгружены электронные карты пациентов, к которым они выезжают.

Эти данные, уточнил Мурашко, потом передаются в приемные отделения скорой медпомощи. И в дальнейшем при помощи искусственного интеллекта они анализируются, заболевания человека выстраиваются в приоритетном порядке, оцениваются риски для его здоровья.

"Этот анализ занимает секунды. И когда пациент поступает в стационар, фактически мы уже имеем полную информацию. И дальше обеспечивается "Триаж" - система умной сортировки, которая подчинена принципу распределения по тяжести пациентов. Такая сортировка позволяет быстро оказать помощь или избежать ненужной госпитализации", - пояснил министр.

Он напомнил, что раньше система была построена так, что пациента после вызова "скорой" либо оставляли лечиться на дому, либо повторно вызывали бригаду.