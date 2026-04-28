Более 37 млн человек вызывали "скорую помощь" в РФ в 2025 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 37 млн человек в России обратились в прошлом году в "скорую помощь", из них почти 13 млн были госпитализированы, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В прошлом 2025 году более 37 млн человек вызвали скорую помощь, она была оказана им на дому, и почти 13 млн человек были эвакуированы в медицинские организации", - сказал Мурашко в ходе церемонии открытия главой российского государства Владимиром Путиным приёмных отделений "скорой помощи" в регионах по видеоконференцсвязи во вторник.

Министр отметил, что ежедневно в постоянном режиме на дежурстве находятся более 12 тысяч бригад "скорой помощи". По его словам, сегодня скорая работает совершенно по другим принципам, чем раньше: бригады оснащены планшетами, в которых уже подгружены электронные карты пациентов, к которым они выезжают.

Эти данные, уточнил Мурашко, потом передаются в приемные отделения скорой медпомощи. И в дальнейшем при помощи искусственного интеллекта они анализируются, заболевания человека выстраиваются в приоритетном порядке, оцениваются риски для его здоровья.

"Этот анализ занимает секунды. И когда пациент поступает в стационар, фактически мы уже имеем полную информацию. И дальше обеспечивается "Триаж" - система умной сортировки, которая подчинена принципу распределения по тяжести пациентов. Такая сортировка позволяет быстро оказать помощь или избежать ненужной госпитализации", - пояснил министр.

Он напомнил, что раньше система была построена так, что пациента после вызова "скорой" либо оставляли лечиться на дому, либо повторно вызывали бригаду.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

 Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

 Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

