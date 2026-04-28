В РФ увеличили до 180 суток временное пребывание международных перевозчиков из СНГ и Грузии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило до 180 суток в течение одного календарного года срок временного пребывания на территории Российской Федерации водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, из стран СНГ и Грузии.

Соответствующее постановление, датированное 27 апреля, подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года при условии подачи такими иностранными гражданами в установленном порядке заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.

Настоящее постановление вступает в силу с 30 июня 2026 года, добавили в правительстве.