Около 16 тыс. новгородцев остаются без электричества после шторма

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Около 16 тыс. жителей Новгородской области остаются без электричества после шторма, сообщило во вторник региональное правительство.

"(После ремонтов - ИФ) фиксируются повторные отключения", - говорится в сообщении.

Ликвидацией аварий занимаются около 80 бригад энергетиков. Они располагают почти 100 единицами техники.

В четырех сельских округах энергоснабжение полностью восстановлено. Срок завершения ремонтных работ на других территориях чиновники не называют.

Шторм, вызванный атлантическим циклоном, прошел по Новгородской области 27 апреля. Скорость ветра достигала 20 м/с.

Непогода привела к массовым авариям в энергохозяйстве. Без электричества остались более 22 тыс. человек.

Непогода в регионе сохраняется.

Новгородская область
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

 Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

