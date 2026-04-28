ВСУ ударили двумя авиабомбами по соцобъекту в Белгородской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по социальному объекту в Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во вторник.

"Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног. По оценке медиков Грайворонской ЦРБ, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате удара здание частично разрушено, добавил Гладков.

Белгородская область Украина
