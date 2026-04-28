В РФ пятилетняя выживаемость онкобольных после постановки диагноза достигла 67%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил об историческом максимуме - 67% заболевших онкологическим заболеванием выживают в течение пяти лет с момента постановки диагноза.

"Пятилетняя выживаемость (онкобольных - ИФ) сегодня на историческом максимуме, плановые значения превысили, сегодня это 67%", - сказал Мурашко во вторник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что расширяется доступ к современному оборудованию, лекарственной и лучевой терапии.