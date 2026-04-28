Путин заявил, что Киев перешел к террористическим методам, так как каждый день теряет территории

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Риски террористических угроз в России растут, к таким методам перешли не только радикальные группировки, но и власти Украины и их покровители, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

"Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны и для всех понятны - противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день они теряют определенные территории", - отметил он.

Путин добавил, что именно поэтому власти Украины делают ставку "на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц". "Они надеются, что это может что-то изменить. Это ничего не изменит, но угрозы есть. Они растут", - сказал президент.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин Украина
