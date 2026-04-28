Президент РФ призвал жестко бороться с радикализмом и террором

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Борьба с экстремизмом и террором должна быть жесткой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Борьба с экстремизмом, радикализмом, террором, преступностью должна быть жесткой. Я прошу руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности ответственно, понимая всю важность избирательной кампании текущего года для страны, нашей политической жизни и общественной стабильности, для единства общества", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

"Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая. Знаю об этом. Но все мы также понимаем, что служение отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, - это особая и почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь", - добавил он.