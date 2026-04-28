Путин отметил эффективную работу российского бизнеса в условиях многолетних внешних вызовов

По его словам, государству следует работать в партнерстве с бизнесом и обеспечивать его законные права

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика на протяжении многих лет функционирует в условиях внешних вызовов, но представители бизнеса работают при этом эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская экономика сегодня действует в условиях серьезных внешних вызовов на протяжении уже многих лет. Это и непростая экономическая конъюнктура, и нелегитимные санкции, и ряд других негативных обстоятельств", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

Он отметил, что в отношении многих российских предпринимателей и членов их семей принимаются нелегитимные санкции.

"В отношении компаний целых больших то же самое проводится. При этом подавляющее большинство, практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей", - сказал Путин.

"Они занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России. Помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей. Государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом, обеспечивать его законные права и интересы", - подчеркнул президент.

"Бизнес в современных условиях - это значительная часть экономики России. Все мы прекрасно понимаем, что экономика - это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже", - добавил Путин.

