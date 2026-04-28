Путин призвал жестко пресекать попытки диверсий и терактов в предвыборный период

Президент потребовал от спецслужб быть готовыми к террористическим вылазкам и экстремистским акциям, организованным из-за рубежа

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что должны быть созданы все необходимые условия для голосования на предстоящих парламентских выборах участников СВО, а также во всех районах, расположенных вблизи российской границы.

"Необходимо создать условия для участия в голосовании военнослужащих и сотрудников (правоохранительных органов - ИФ), задействованных в СВО. Также прошу уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственной границы", - сказал Путин на совещании по вопросам обеспечения безопасности предстоящих выборов в РФ.

Как подчеркнул президент, на этих территориях "необходимо заблаговременно принять меры с учетом оперативной обстановки и, конечно же, обеспечить безопасность работников избирательных комиссий".

"Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, спецслужб. Самым решительным образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. На предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа", - заявил президент.

Также он поручил надежно защитить государственные информационные ресурсы и цифровые системы ЦИК от любого постороннего вмешательства как до, так и во время выборов.

"Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы ЦИК от любого постороннего вмешательства, обеспечить их доступность, бесперебойную работу до и во время проведения голосования", - сказал Путин.

"Как уже раньше поручал, нужно обеспечить бесперебойную работу всех жизненно-важных для людей сервисов", - добавил он.

Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

