Путин призвал защитить информресурсы и цифровые системы ЦИК РФ от вмешательства

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил надежно защитить государственные информационные ресурсы и цифровые системы ЦИК от любого постороннего вмешательства как до, так и во время выборов.

"Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы ЦИК от любого постороннего вмешательства, обеспечить их доступность, бесперебойную работу до и во время проведения голосования", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах во вторник.

"Как уже раньше поручал, нужно обеспечить бесперебойную работу всех жизненно-важных для людей сервисов", - отметил он.