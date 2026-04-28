Президент РФ призвал правоохранительные органы действовать с учетом условий у органов власти в регионах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам учитывать, что органы власти в муниципалитетах и регионах работают в особых условиях, в том числе оценивать их финансовое положение.

"Что касается органов власти на местах, в муниципалитетах и регионах - прошу правоохранителей учитывать, что они работают в особых условиях. А значит нужно действовать крайне аккуратно, ответственно, учитывать реальное положение дел, включая финансовое положение регионов и муниципалитетов", - сказал Путин во вторник на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Он отметил, что не все обязательства органов власти на местах выполняются в полном объеме, что было и раньше, "но сейчас всё-таки ситуация особенная".

"Конечно, что называется, порядок должен быть, нужно стремиться к полному исполнению порядка и к полному исполнению всех требований закона и вообще в целом нормативной базы. Но в то же время нужно работать с местными властями, указывая на проблемы, но не ограничиваться исключительно только предупреждениями и предписаниями", - отметил глава государства.

Он вновь подчеркнул, что необходимо руководствоваться не просто формальным подходом, а реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей.

"Это будет и правильно, и справедливо. При этом, конечно, прошу вас, анализируя ситуацию и не скатываясь в этот формализм, все-таки анализировать ситуацию и предлагать, если это требуется, вносить какие-то изменения в нормативную базу, чтобы наши реальные действия соответствовали и закону, и подзаконным актам", - сказал президент РФ.