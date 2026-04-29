Правительство РФ обсудит на заседании вопросы о волонтерстве и кинематографе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит ряд вопросов, среди которых проекты федеральных законов о господдержке кинематографии и о волонтерстве.

В материалах к заседанию, распространенных пресс-службой кабинета министров, значится пункт - о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)".

"Проект закона направлен на регулирование и создание условий для дальнейшего развития благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности", - говорится в сообщении.

Члены правительства кроме того обсудят проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" и статью 11 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

"Законопроект направлен на уточнение наименования архивного учреждения, в которое производители аудиовизуальной продукции обязаны осуществлять доставку обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции", - говорится в материалах.