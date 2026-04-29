Глава ФНС Егоров выступит в Совфеде

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в среду выступит на пленарном заседании Совета Федерации.

Глава ведомства ответит на вопросы сенаторов, касающиеся налогообложения.

Кроме того, на заседании планируется выступление председателя Совета представителей регионов Индонезии Султана Бактиара Наджамудина, находящегося в России с официальным визитом.

В повестке работы сенаторов также ратификация ряда международных соглашений, в том числе об основах отношений между Россией и Тоголезской Республикой и о военном сотрудничестве РФ с Никарагуа.

Среди законов, которые будут рассмотрены на заседании, несколько сенаторских инициатив, включая поправки об эксперименте по ведению розничной торговли лекарствами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов. Документ разработан сенаторами Владимиром Якушевым, Андреем Яцкиным, Инной Святенко и другими совместно с депутатами Госдумы.

Будет также рассмотрен закон о создании шестой игорной зоны в России - на территории Республики Алтай, в целях развития туризма, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в региональный бюджет.

