В МИД РФ заявили об отсутствии ожиданий от диалога с США по Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москва продолжает диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу "Firstpost", текст которого опубликован на сайте министерства.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда была готова урегулировать конфликт на Украине дипломатическими методами, но не за счет российских интересов.

"Стремясь к выработке подлинно компромиссных "развязок", сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим. При этом нынешняя администрация в Вашингтоне хотя бы готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру собственных границ", - сказала официальный представитель российского МИД.

Захарова добавила, что устойчивое урегулирование конфликта требует возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.

"К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру. Там сохраняют иллюзии нанесения России "стратегического поражения", - посетовала Захарова.