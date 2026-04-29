Водолазы ТОФ отработали глубоководные спуски в Приморье

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота (ТОФ) "Игорь Белоусов" обеспечил выполнение глубоководных водолазных спусков на глубину до 60 м в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В заливе Петра Великого на натурном макете эпроновской выгородки водолазы совершенствовали навыки присоединения шлангов подачи воздуха высокого давления для продувки цистерн главного балласта и вентиляции отсеков условно аварийной подлодки", - говорится в сообщении.

Также специалисты отработали способы подводной сварки и резки металла, провели тренировку на подводном трубопроводе высокого давления. Экипаж судна также отработал подачу воздуха водолазам, освещение участка дна учебного полигона с помощью подводных прожекторов.

Происходящее сняли с помощью нашлемных камер и телеуправляемого подводного аппарата. Сами спуски проходили под наблюдением врача-спецфизиолога; после тренировки для проведения декомпрессии использовали водолазный комплекс ГВК-450.

