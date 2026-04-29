Российские военнослужащие уничтожили свыше 80 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток" и "Север" в течение суток нанесли удары по 82 пунктам управления беспилотниками ВСУ, заявили российские военные в среду.

"Вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Михаила Герасимова, за сутки уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса, поражено 20 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбит 21 беспилотник", - заявил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Представитель группировки войск "Север" Василий Межевых сообщил об уничтожении за сутки 11 пунктов управления БПЛА, восьми дронов и 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ВСУ.

