Челябинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Челябинска (Баландино), сообщили в среду утром в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба губернатора поясняет, что в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". В связи с этим возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету, отмечается в сообщении.

Власти напоминают, что запрещены фото- и видеосъемка БПЛА, а также последствий их применения и работы ПВО.

"Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временном закрытии ижевского аэропорта.

На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

