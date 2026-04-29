Челябинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Челябинска (Баландино), сообщили в среду утром в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба губернатора поясняет, что в регионе объявлен режим "Беспилотная опасность". В связи с этим возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету, отмечается в сообщении.

Власти напоминают, что запрещены фото- и видеосъемка БПЛА, а также последствий их применения и работы ПВО.

"Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временном закрытии ижевского аэропорта.