Угроза атаки БПЛА объявлена в четырех районах Удмуртии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сигнал "Опасное небо" объявлен в четырех районах Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов в среду.

"Внимание! Сигнал "Опасное небо" - угроза атаки БПЛА в Увинском, Селтинском, Сюмсинском, Вавожском районах", - написал Бречалов в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ижевска.

Председатель регионального госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин сообщил также, что режим "Ковер" введен в городе Воткинске.