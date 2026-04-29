Угроза атаки БПЛА объявлена еще в двух городах и десяти районах Удмуртии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сигнал "Опасное небо" объявлен в городах Сарапуле, Воткинске и десяти районах Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в среду.

"Внимание! Сигнал "Опасное небо": угроза атаки БПЛА в Сарапуле, Воткинске, Каракулинском, Сарапульском, Киясовском, Камбарском, Малопургинском, Игринском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Красногорском районах", - написал Бречалов в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА еще в четырех районах Удмуртии и о временном закрытии аэропорта Ижевска.