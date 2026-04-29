Аэропорты Оренбурга и Орска возобновили обслуживание рейсов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Орска вернулись к штатной работе после снятия введенных в ночь на среду ограничений, сообщает Росавиация в канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Аэропорт Оренбурга в свою очередь сообщает, что работает в штатном режиме, авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику.

Ранее губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев сообщал, что в среду БПЛА попытались атаковать несколько промышленных предприятий региона, над областью сбито четыре беспилотника.