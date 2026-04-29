В Петербурге уточнят норму о запрете парковки на входе в жилые дома

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге уточнят нормы о запрете парковки у входа в жилые дома, Заксобрание города одобрило в первом чтении законопроект, который внес губернатор Александр Беглов. Речь идет о поправках в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Сейчас статья 32-1 запрещает перегораживать подъезды к площадкам для сбора мусора, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проход к зданиям и вход в них.

В новой редакции термин "перегораживание" устраняется, будет запрещено в целом размещать транспортное средство на подходах к зданию и подъезду к мусорным площадкам. В Смольном полагают, что это устранит спорные ситуации, ведущие к обжалованию штрафов.

"Термин перегораживание мы меняем на понятный термин "размещение транспортных средств", потому что люди говорят: "Я не перегораживаю, меня можно обойти". (...) Размещение машины прямо у входа в жилое здание - это и есть состав административной ответственности. У нас хорошая поддержка от жителей, есть адреса, где обратить внимание на таких дворовых хамов, которые бросают машины у подъезда", - сказал начальник Государственной административно-технической инспекции Петербурга Алексей Геращенко.

По его мнению, после утверждения поправок число обжалований сведется к нулю.

Запрет парковаться на детских, спортивных площадках, площадках для выгула и дрессировки собак в новой редакции сохранится, как и размер штрафов: 3-5 тысяч рублей для граждан, 5-40 тысяч рублей для должностных и 150-500 тысяч рублей для юридических лиц.

Фиксировать нарушения будут автоматически при помощи экипажей с нейросетевыми комплексами.

За документ проголосовали 44 депутата, трое воздержались, один выступил против.