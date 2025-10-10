В Петербурге с 15 октября вводят дифференцированные тарифы на платную парковку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге с 15 октября начнет действовать новая система тарифов на платную парковку, основанная на дифференцированном ценообразовании, сообщает городской комитет по транспорту.

"Новая методика расчета устанавливает прямую зависимость между стоимостью парковки и уровнем ее востребованности", - говорится в сообщении.

Для определения размера платы в зависимости от зоны действия парковки будет применяться один из четырех коэффициентов загрузки. Новые правила касаются четырех административных районов: Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского.

В соответствии с уровнем загрузки плата за пользование для владельцев, в частности, легковых автомобилей составит от 100 до 360 рублей за час.

"Социальный ориентир на жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохраняется: стоимость льготных парковочных разрешений для этих граждан по-прежнему определена на минимально возможном уровне", - говорится в сообщении комитета.

При этом все оформленные в настоящее время парковочные разрешения (льготные, месячные и годовые) продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока.

Возможность бесплатной парковки для льготных категорий лиц также осталась без изменений.

Внедрение новой системы расчета платы за пользование парковками на улично-дорожной сети Петербурга позволит достичь нескольких важных целей. (...) Более рационально будут распределяться транспортные потоки в центре города, что способствует разгрузке оживленных улиц. Также сократится "блуждающий трафик" в виде машин, находящихся в поисках свободного места, повысится оборачиваемость парковочных мест", - отмечает комитет.