Совфед одобрил закон о создании шестой игорной зоны в РФ - в Республике Алтай

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о создании ещё одной игорной зоны в России - в республике Алтай.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Республика Алтай обладает туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в регионе и будет способствовать его дальнейшему развитию.

В настоящее время в РФ создано пять игорных зон - на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области.

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

