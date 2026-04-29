Совфед одобрил закон о праве таможенников уничтожать дроны для защиты своих объектов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц.

Согласно документу, таможенники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в случае нападения либо угрозы нападения на объекты таможенных органов.

Закон допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействие на пульты управления, а также повреждение или уничтожение аппаратов. Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.

