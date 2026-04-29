Греф приглашен выступить в Совете Федерации 20 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду проголосовал за решение пригласить на свое заседание 20 мая президента, председателя правления ПАО "Сбербанк России" Германа Грефа.

Как ожидается, он выступит на тему "Глобальные вызовы и возможности России в эпоху искусственного интеллекта".

"Я убедительно прошу всех сенаторов подготовиться к обсуждению этого очень важного вопроса", - сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.