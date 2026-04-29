Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Перемещение циклона приведет к повышению температуры в регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни, а также к уменьшению интенсивности осадков, сообщили в Гидрометцентре России.

"Циклон уходит на северо-восток, атмосферное давление растет. Хотя все еще прохладно, но интенсивность осадков и ветер уже не будут такими сильными, как накануне", - сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, 30 апреля в Центральном федеральном округе в тылу циклона, центр которого с северо-востока Европейской России сместится на Карское море, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Преобладающая температура воздуха составит ночью минус 5 - плюс 2, днем плюс 4 - плюс 11. 1 и 2 мая погоду в ЦФО будет определять восточная периферия европейского антициклона, продолжится рост атмосферного давления и повышение дневной температуры воздуха. 1 мая местами пройдут небольшие дожди, ночью на востоке с мокрым снегом, 2 мая установится сухая и теплая погода.

Преобладающая температура ночью 1 и 2 мая составит минус 4 - плюс 3 градуса, днем 1 мая плюс 5 - плюс 12, 2 мая - плюс 9 - плюс 16, а на западе и северо-западе до плюс 19.