Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает сократить в два раз - с полугода до трех месяцев - срок, по истечении которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на иностранного сотрудника, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"Минтруд России разработал проект приказа, который ужесточает правила привлечения иностранной рабочей силы из визовых стран. Речь идет о разрешении на наём квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность. В проекте приказа предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок, по истечении которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на иностранного сотрудника", - говорится в сообщении.

Проект приказа Минтруда размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов в среду.

Министерство напоминает, что по текущему законодательству, регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если в течение полугода тот не обращается в МВД за разрешительными документами. "При этом необходимо учитывать, что квоты выделяются предприятию только после подтверждения потребности и невозможности найма внутри субъекта", - отметили в Минтруде.

"С учетом того, что ситуация на рынке труда региона может меняться, а приоритет - у отечественных работников, предлагается сократить срок ожидания использования квоты со стороны работодателя с шести до трёх месяцев после выделения квоты", - сказали в пресс-службе.

"Квотирование - один из самых прозрачных и эффективных механизмов привлечения иностранной рабочей силы. При этом работодатели, которые подали заявку на квоту, могут пересмотреть свои планы или, например, закрыть потребность в работниках за счет найма российских граждан. Сокращение срока будет работать на то, чтобы привлечение иностранных работников использовать исключительно в ситуации, когда внутренних резервов для удовлетворения потребности нет", - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

"Кроме того, это даст возможность оперативно перераспределять квоты между работодателями, забирая невостребованные объёмы у компаний, у которых потребность отпала, и передавая их тем, кому работники действительно нужны без увеличения общего объёма квоты. То есть регионы смогут более гибко и оперативно реагировать на изменения рынка труда", - добавил замглавы Минтруда.

Как сообщалось, на 2026 год утвержденная квота составляет 278,9 тыс. разрешений. Часть квоты выделяется для продления разрешений уже работающим иностранным гражданам, поэтому речь идет не всегда о новых работниках, обратили внимание в Минтруде.

Квоты на привлечение иностранной рабочей силы из визовых стран формируются на основе заявок работодателей на предстоящий год, направляемых ими в регион. В свою очередь субъекты формируют региональную заявку и направляют её в Минтруд РФ, после чего они рассматриваются Межведомственной комиссией, в состав которой включены представители МВД, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минстроя, Минвостокразвития и Роструда. Утвержденные заявки формируют распределенный между регионами объем квоты.