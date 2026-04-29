Поиск

Путин в разговоре с Трампом предложил ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг ИЯП

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом высказал предложения, направленные на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков", - сказал Ушаков журналистам в среду по итогам телефонного разговора лидеров России и США.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1964 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов