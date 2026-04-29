Путин в разговоре с Трампом предложил ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг ИЯП

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом высказал предложения, направленные на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Россия твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков", - сказал Ушаков журналистам в среду по итогам телефонного разговора лидеров России и США.