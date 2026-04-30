Безработица в РФ в марте снова поднялась до 2,2% с 2,1% в феврале

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

До этого в ноябре 2025 года безработица также опускалась до 2,1%, в сентябре и октябре держалась на уровне 2,2%, в августе составляла 2,1%, в мае-июле оставалась на уровне 2,2%, в марте и апреле равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%.

Общая численность безработных в России в марте 2026 года была равна 1 млн 674 тыс. человек, что на 38 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.

Росстат безработица
 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

