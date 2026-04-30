Ульянов заявил, что российский персонал вернется на АЭС "Бушер" в кратчайшие сроки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские специалисты вернутся на иранскую АЭС "Бушер" в кратчайшие сроки - когда позволит обстановка.

"Что же касается возвращения российского персонала на АЭС "Бушер", то это произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. В любом случае, госкорпорация "Росатом" твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта, - сообщил "Известиям" Ульянов.

Он отметил, что предпосылки для нового соглашения по Ирану на смену СВПД есть, несмотря на разногласия.

"Есть ли предпосылки для нового соглашения? Безусловно, есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает. Нерешенные вопросы требуют урегулирования путем переговоров", - сказал дипломат газете.