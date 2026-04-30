Ульянов заявил, что российский персонал вернется на АЭС "Бушер" в кратчайшие сроки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российские специалисты вернутся на иранскую АЭС "Бушер" в кратчайшие сроки - когда позволит обстановка.

В РоссииГлава "Росатома" видит вероятность возобновления строительства блоков АЭС "Бушер"Читать подробнее

"Что же касается возвращения российского персонала на АЭС "Бушер", то это произойдет в кратчайшие сроки после того, как это позволит военная обстановка. В любом случае, госкорпорация "Росатом" твердо настроена на продолжение осуществления этого проекта, - сообщил "Известиям" Ульянов.

Он отметил, что предпосылки для нового соглашения по Ирану на смену СВПД есть, несмотря на разногласия.

"Есть ли предпосылки для нового соглашения? Безусловно, есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает. Нерешенные вопросы требуют урегулирования путем переговоров", - сказал дипломат газете.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран АЭС Бушер
Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1968 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов