Глава "Росатома" видит вероятность возобновления строительства блоков АЭС "Бушер"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Иранские специалисты уже начинают возвращаться на АЭС "Бушер", существует вероятность быстрого возврата к строительству энергоблоков на объекте, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Иранские специалисты начинают потихоньку возвращаться на площадку. Да, это еще не полномасштабная стройка. Мы активно взаимодействуем - для этого наши люди и остались на территории АЭС "Бушер". Это значит, что все-таки есть вероятность достаточно быстрого возврата к строительству третьего и второго энергоблоков АЭС "Бушер", - сказал он.

АЭС "Бушер" подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции"; погиб иранский сотрудник службы безопасности станции. На сегодняшний день госкорпорация эвакуировала с АЭС более 600 своих сотрудников. На станции остались 20 добровольцев.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).