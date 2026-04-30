Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

США инициировали новую морскую коалицию, Трамп предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине, Пауэлл останется в совете управляющих ФРС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США предложили другим странам присоединиться к новой международной коалиции (Maritime Freedom Construct), чтобы возобновить движение судов в Ормузском проливе, сообщила The Wall Street Journal.

- Центральное командование ВС США направило в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle для возможного использования против Ирана, сообщил Bloomberg.

- Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора предложил Владимиру Путину объявить "небольшое перемирие" на Украине. По его словам, Путин "может пойти на это".

- Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра транспорта Алексея Семенова на 6 млрд руб.

- Российские специалисты вернутся на иранскую АЭС "Бушер" в кратчайшие сроки, как только позволит обстановка, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

- Администрация США рассматривает возможность уменьшения своего военного континента в Германии – самого большого в Европе. Он насчитывает свыше 36 тыс. человек.

- Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после ухода с поста останется в совете управляющих и уйдет, когда сочтет целесообразным. Полномочия Пауэлла истекают 15 мая.

- Испанский "Атлетико" и английский "Арсенал" со счетом 1:1 завершили первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

