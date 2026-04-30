Правила плавания в Авачинской губе у берегов Камчатки ужесточили в целях безопасности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временные дополнения в целях безопасности ввели в правила плавания в Авачинской губе возле Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Соответствующий приказ подписал командующий Войсками и Силами на северо-востоке России - старший морской начальник военно-морской базы Петропавловск-Камчатский Александр Юлдашев. Причина - угроза диверсий на Камчатке.

Документ устанавливает три зоны. "Красная" зона - это акватории у бухт Крашенинникова, Богатыревка, Ильичева, Раковая и Завойко. Там силы ВМФ и пограничного управления ФСБ вправе применить оружие на поражение. "Желтая" зона - предупредительная. Она находится на расстоянии от пяти до полутора кабельтовых от красной зоны. Там плавание запрещено. "Зеленая" зона - остальная часть Авачинской губы, там режим обычный.

"При входе судна в "желтую" зону силы ВМФ производят предупреждение по УКВ каналам 12 и 24, с использованием пиротехнических средств красного огня (РОП-30, РОП-40) и звуковых сигналов. При невыполнении требований - предупредительные выстрелы по курсу движения. При продолжении движения и заходе в "красную" зону - применение оружия на поражение", - говорится в опубликованной выписке из приказа.

За порядок отвечают военно-морская база и пограничное управление ФСБ.

Также приказ запрещает плавание в Авачинской губе с 23 часов до шести утра. Исключения - только по согласованию со старшим морским начальником.