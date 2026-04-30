Трутнев считает, что количество пунктов МЧС по трассе Севморпути необходимо увеличить до шести

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Еще три аварийно-спасательных центров МЧС должны появиться на трассе Северного морского пути, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Арктический комплексный аварийно-спасательный центр - часть системы Северного морского пути. Севморпуть - очень важный транспортно-логистический маршрут для нашей страны (...). Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, и чтобы в случае каких-либо невзгод было на кого положиться, должны существовать по всей трассе Севморпути пункты МЧС. Мы сейчас обсуждали, что существует три таких пункта, а должно быть шесть. Я надеюсь, что эта работа будет проведена", - сказал Трутнев, которого цитирует пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

Вице-премьер в ходе рабочей поездки на Чукотку посетил арктический комплексный аварийно-спасательный центр в Певеке.

Комплекс был открыт летом 2024 года, территория прикрытия - Чукотский автономный округ и часть Северного морского пути. В Арктическом центре работают 50 специалистов, в их распоряжении 31 единица спецтехники: аварийно-спасательные машины, вездеходы, техника повышенной проходимости, аэролодки, катера.

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

