Пять человек пострадали при пожаре в красноярской пятиэтажке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Советском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярского краю.

"Возгорание произошло в пятиэтажке на улице Аэровокзальная около полуночи 29 апреля. Огонь возник в квартире на третьем этаже, в подъезде стояло плотное задымление", - говорится в сообщении.

45 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще девятерых вывели спасатели.

Один из спасенных был обнаружен пожарными на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами, ему понадобилась помощь врачей.

Позже к медикам с отравлением продуктами горения обратились еще четыре человека, в том числе двое детей.

Пожар был ликвидирован на площади 18 кв. м, в тушении участвовали 29 человек, привлекали 10 единиц техники.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Красноярск МЧС
 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

