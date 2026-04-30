Пять человек пострадали при пожаре в красноярской пятиэтажке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Советском районе Красноярска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярского краю.

"Возгорание произошло в пятиэтажке на улице Аэровокзальная около полуночи 29 апреля. Огонь возник в квартире на третьем этаже, в подъезде стояло плотное задымление", - говорится в сообщении.

45 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще девятерых вывели спасатели.

Один из спасенных был обнаружен пожарными на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами, ему понадобилась помощь врачей.

Позже к медикам с отравлением продуктами горения обратились еще четыре человека, в том числе двое детей.

Пожар был ликвидирован на площади 18 кв. м, в тушении участвовали 29 человек, привлекали 10 единиц техники.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.