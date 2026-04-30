В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка, тест помогает получить результат за 20-25 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый набор реагентов для быстрого определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", - сообщили в пресс-службе.

Разработка позволяет выявлять генетические маркеры устойчивости к антибиотикам, что поможет врачам выбрать наиболее эффективные методы лечения.

Среди преимуществ нового теста в Роспотребнадзоре назвали возможность определения ДНК Staphylococcus aureus и генов устойчивости к метициллину за 20-25 минут, в отличие от нескольких часов при стандартном ПЦР-анализе, а также возможность проводить тест на том же оборудовании, что и для ПЦР, что облегчает его внедрение в существующие лаборатории.

"С новой разработкой Роспотребнадзор получает важный инструмент для усиления эпиднадзора за инфекциями и снижения рисков распространения антибиотикорезистентных микроорганизмов", - добавили в ведомстве.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк - это патогенный микроорганизм, способный вызывать различные заболевания, от легких кожных инфекций до серьезных заболеваний, таких как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. MRSA является одной из самых актуальных проблем в медицине, так как он устойчив ко многим антибиотикам, что затрудняет лечение инфекций и может привести к опасным последствиям.