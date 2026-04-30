В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка, тест помогает получить результат за 20-25 минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый набор реагентов для быстрого определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", - сообщили в пресс-службе.

Разработка позволяет выявлять генетические маркеры устойчивости к антибиотикам, что поможет врачам выбрать наиболее эффективные методы лечения.

Среди преимуществ нового теста в Роспотребнадзоре назвали возможность определения ДНК Staphylococcus aureus и генов устойчивости к метициллину за 20-25 минут, в отличие от нескольких часов при стандартном ПЦР-анализе, а также возможность проводить тест на том же оборудовании, что и для ПЦР, что облегчает его внедрение в существующие лаборатории.

"С новой разработкой Роспотребнадзор получает важный инструмент для усиления эпиднадзора за инфекциями и снижения рисков распространения антибиотикорезистентных микроорганизмов", - добавили в ведомстве.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк - это патогенный микроорганизм, способный вызывать различные заболевания, от легких кожных инфекций до серьезных заболеваний, таких как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. MRSA является одной из самых актуальных проблем в медицине, так как он устойчив ко многим антибиотикам, что затрудняет лечение инфекций и может привести к опасным последствиям.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1971 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов