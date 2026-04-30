Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг корректируется вверх после отката накануне, отскоку способствуют статданные по экономике РФ, новости о телефонных переговорах президентов России и США, а также дорогая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent превысил $124 за баррель) на фоне морской блокады Ирана Соединенными Штатами. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 1,1%, в район 2670 пунктов.

К 07:01 по Москве IMOEX2 составил 2668,53 пункта (+1,1%); лидируют в росте акции "ММК" (+2,4%), ПАО "Южуралзолото" (+2,4%), ВТБ (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составляет 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

