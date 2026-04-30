Белоусов и министр нацобороны Конго обсудили аспекты региональной безопасности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефирен Мбулу обсудили региональную безопасность, вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе визита в РФ официальной делегации Республики Конго во главе с президентом республики Дени Сассу-Нгессо, прибывшей для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоялись переговоры министров обороны двух государств", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности, сообщили в департаменте.

Отмечается, что встреча прошла в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке.

Минобороны РФ Андрей Белоусов Конго
В Магаданской области обрушился рудник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 189 беспилотников

Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9181 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов