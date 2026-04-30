Белоусов и министр нацобороны Конго обсудили аспекты региональной безопасности

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефирен Мбулу обсудили региональную безопасность, вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе визита в РФ официальной делегации Республики Конго во главе с президентом республики Дени Сассу-Нгессо, прибывшей для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоялись переговоры министров обороны двух государств", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности, сообщили в департаменте.

Отмечается, что встреча прошла в традиционной для российско-конголезских отношений теплой и дружественной обстановке.