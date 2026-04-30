Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в аэропорту Нижнего Новгорода в ночь на четверг, сняты, сообщила пресс-служба нижегородского авиаузла в канале в Мах.

"Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ограничений. В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

За время действия ограничений было задержано два рейса из регулярного расписания аэропорта.

В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

