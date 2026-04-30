Поиск

Восемь поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Восемь поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max.

По данным на 8:00 по московскому времени четверга остановлены составы из Минеральных вод в Симферополь (состав прибыл в Тамань, задержка составляет 4,5 часа), из Москвы в Севастополь (прибыл в Тамань, 4 часа), Евпаторию (прибыл на станцию Вышестеблиевская, 4,5 часа) и в Симферополь (прибыл на станцию Красная Стрела, 2,5 часа), а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию (прибыл на станцию Старотитаровская, задержка 2,5 часа).

Кроме того, задерживаются три состава в Москву из Евпатории и Севастополя (оба прибыли в Керчь, задержка 3,5 часа), а также из Симферополя (прибыл на станцию Багерово, задержка полчаса).

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в компании.

Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено в четверг в 3:11 по Москве. Ограничение до сих пор не снято.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

