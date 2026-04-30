Путин заявил о праве соблюдающих ДНЯО стран пользоваться благами мирного атома

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия неукоснительно поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что любая страна, выполняющая свои обязательства по этому документу, имеет право пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений, заявил президент Владимир Путин.

"Наша страна - как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО - неукоснительно следует его букве и духу. Полагаем, что в нынешней непростой международной ситуации требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия, при непременном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности", - отметил глава государства в приветствии гостям XI Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Исходим из того, что все страны, добросовестно выполняющие свои обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений. Хотел бы подтвердить, что Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами - участниками договора", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что предусмотренные договором обязательства по нераспространению ядерного оружия, разоружению и мирному использованию атомной энергии имеют принципиальное значение для международной безопасности и в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных государств.


Уголовное дело возбуждено по факту обрушения на угольном разрезе на Колыме

Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА

Мэра Уфы заключили под стражу

 Мэра Уфы заключили под стражу

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

В Магаданской области обрушился рудник

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 189 беспилотников

Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

 Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1973 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9183 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов