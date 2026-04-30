Путин заявил о праве соблюдающих ДНЯО стран пользоваться благами мирного атома

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия неукоснительно поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что любая страна, выполняющая свои обязательства по этому документу, имеет право пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений, заявил президент Владимир Путин.

"Наша страна - как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО - неукоснительно следует его букве и духу. Полагаем, что в нынешней непростой международной ситуации требуются дополнительные многосторонние усилия с целью создания условий для дальнейшего продвижения по пути построения мира, свободного от ядерного оружия, при непременном соблюдении принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности", - отметил глава государства в приветствии гостям XI Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Исходим из того, что все страны, добросовестно выполняющие свои обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений. Хотел бы подтвердить, что Россия, будучи одним из лидеров в сфере ядерной энергетики, готова и впредь развивать конструктивное сотрудничество на данном направлении со всеми заинтересованными государствами - участниками договора", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что предусмотренные договором обязательства по нераспространению ядерного оружия, разоружению и мирному использованию атомной энергии имеют принципиальное значение для международной безопасности и в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных государств.



