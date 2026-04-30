В Курской области за сутки сбили 55 дронов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 55 украинских беспилотниках, сбитых за минувшие сутки над регионом.

"Всего в период с 9:00 29 апреля до 9:00 30 апреля сбито 55 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, по его данным, ВСУ 64 раза применяли артиллерию по отселённым районам. Девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Льгове повреждена кровля недействующего ангара локомотивного и вагонного состава, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что накануне при украинских атаках погиб мирный житель в Рыльском районе, еще один пострадал в Беловском районе.


Хроника 24 февраля 2022 года – 30 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Курская область Александр Хинштейн ВСУ
