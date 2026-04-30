Лавров заявил, что отношения РФ и Казахстана способствуют стабильности на евразийском пространстве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российско-казахские отношения носят всеобъемлющий характер и содействуют поддержанию стабильности на евразийском пространстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши отношения отличаются высокой интенсивностью, носят многоплановый, всеобъемлющий характер. И самое главное - они способствуют поддержанию стабильность на общем евразийском пространстве", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым в Астане.

По словам министра, в российско-казахских отношениях "сегодня, наверное, нет сферы, которая не была бы прочно охвачена межгосударственным диалогом".

Как указал Лавров, речь идёт об инвестиционном и экономическом сотрудничестве, в том числе привилегированном по таким направлениям, как энергетика и транспорт, гуманитарном диалоге и взаимодействии на международных площадках.

 Мэра Уфы заключили под стражу

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

 Директор рудника в Бурятии задержан в рамках расследования дела о гибели работников

 В России разработан новый тест на определение устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка

