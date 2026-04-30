В РФ рассчитывают, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощены в жизнь

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров по украинскому урегулированию на основе российско-американских пониманий, достигнутых на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом Трампом президент Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь", - сказал он в ходе совместной с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым пресс-конференции по итогам переговоров.

Лавров также напомнил, что "без устранения первопричин украинского кризиса справедливое долгосрочное урегулирование невозможно".