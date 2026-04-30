Поиск

В РФ рассчитывают, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощены в жизнь

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров по украинскому урегулированию на основе российско-американских пониманий, достигнутых на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом Трампом президент Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь", - сказал он в ходе совместной с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым пресс-конференции по итогам переговоров.

Лавров также напомнил, что "без устранения первопричин украинского кризиса справедливое долгосрочное урегулирование невозможно".

Аляска США Украина МИД России Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

 Медведев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

 Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

 Мэра Уфы заключили под стражу

 Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

