Уфа с 1 мая вводит комендантский час для подростков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Уфы с 1 мая вводят летний комендантский час для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или законных представителей.

В перечне общественных мест - улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в многоквартирных домах, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, интернет-кафе.

Если подросток будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены его родители или заменяющие их лица, отмечается в сообщении.