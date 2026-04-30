Медведев считает, что ближневосточный конфликт в обозримом будущем не закончится

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в обозримом будущем не стоит рассчитывать на окончание ближневосточного конфликта.

"Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил", - сказал Медведев, отвечая в среду на марафоне "Знание. Первые" на вопрос о происходящем на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, по его словам, рано или поздно, естественно, этот конфликт завершится "на тех или иных условиях", но источник противоречий останется. Это связано с тем, что "урегулировать его при помощи вот таких вот приемов, как так называемая пресловутая сделка", невозможно, добавил он.

"Возможно урегулировать конфликт только на базе полноценного применения международного права", - считает также зампредседателя Совбеза.

Он пояснил, что имеет в виду "все резолюции, например, если говорить о палестино-израильском урегулировании, которые принимались Организацией Объединенных наций, начиная с 1947 года, и там впоследствии было много резолюций".

"Вот на чем нужно основывать переговорный процесс. А с учетом того, что в достижении окончательного примирения не заинтересовано большое количество сил, я думаю, что, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, конечно, конфликты на Ближнем Востоке никуда в ближайшие десятилетия не исчезнут. Нужно себе в этом отдавать отчет", - сказал Медведев.

